Μεγάλος καυγάς σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας απειλούσε τον διευθυντή

Αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, με πατέρα μαθητή Δημοτικού να καυγαδίζει με τον διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 41χρονος πατέρας φώναζε και απειλούσε τον διευθυντή του σχολείου, που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια κλήθηκε η Άμεση Δράση, που προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα.

Η αιτία του καυγά παραμένει άγνωστη.