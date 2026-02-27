Μενού

Μεγάλος καυγάς σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας απειλούσε τον διευθυντή

Ο πατέρας του μαθητή Δημοτικού στη Θεσσαλονίκη είχε έντονο καυγά με τον διευθυντή του σχολείου και κατέληξε με χειροπέδες.

Μαθητής σε σχολείο
Στιγμιότυπο από αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά | Intime
Αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, με πατέρα μαθητή Δημοτικού να καυγαδίζει με τον διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 41χρονος πατέρας φώναζε και απειλούσε τον διευθυντή του σχολείου, που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια κλήθηκε η Άμεση Δράση, που προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα. 

Η αιτία του καυγά παραμένει άγνωστη.

