Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού - Ανασύρθηκε νεκρή

Μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στις γραμμές του Προαστιακού στα Μέγαρα, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο συρμό.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο από το Κιάτο προς τον Ρέντη, χωρίς να μεταφέρει επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, στον σταθμό των Μεγάρων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας από τον συρμό, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα από συρμό τραίνου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις αρμόδιες Αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.