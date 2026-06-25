Δραματική διάσωση στην Πάχη Μεγάρων: 14χρονος παρασύρθηκε από τα κύματα – Συγκλονιστικές στιγμές

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Λιμενικό το μεσημέρι της Τρίτης, μετά από κλήση λουόμενων για έναν 14χρονο που είχε παρασυρθεί στα ανοιχτά της Πάχης Μεγάρων. Ο ανήλικος, έχοντας χάσει τον έλεγχο λόγω των ισχυρών ανέμων, μεταφέρθηκε με το σωσίβιό του στα 800 μέτρα από την ακτή, κοντά σε βραχονησίδα.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η στάση της μητέρας του παιδιού, η οποία παρά τις αντίξοες συνθήκες, παρέμεινε δίπλα του μέσα στο νερό, προσπαθώντας να τον κρατήσει ασφαλή.

Η δραματική στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε από κάμερα, δείχνοντας τους δύο άνδρες – εθελοντές διασώστες – να προσεγγίζουν με φουσκωτό σκάφος και να ανασύρουν με ασφάλεια τους δύο κολυμβητές.

Με την αποβίβασή τους στο λιμάνι, η οικογένεια ευχαρίστησε θερμά τους διασώστες, αναγνωρίζοντας ότι η άμεση επέμβασή τους ήταν εκείνη που απέτρεψε τα χειρότερα.