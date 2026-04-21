Μενίδι: Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου - Τι κατέθεσε η μητέρα και ο πατέρας του

Άρχισε την Τρίτη (21/4) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017, στο προαύλιο του σχολείου του κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής.

Όπως επισημαίνει το Mega, η δίκη ξεκινά μετά από εννέα χρόνια ερευνών και αγώνα από τους γονείς του παιδιού.

Κατηγορούμενοι είναι δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Θάνατος 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: Τι κατέθεσαν οι γονείς του

Οι καταθέσεις ξεκίνησαν, με την μητέρα του Μάριου η οποία ήταν και δασκάλα του, παρούσα στο περιστατικό.

Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της, όταν ο γιος της κατέρρευσε αιφνίδια στον χώρο της εκδήλωσης.

«Η αρχική αίσθηση ήταν ότι ο μικρός είχε πέσει και τραυματιστεί, χωρίς να είναι αντιληπτό πως είχε δεχθεί πυροβολισμό. Τον είδα πεσμένο στο έδαφος και στην αρχή δεν μπορούσα να φανταστώ τι είχε συμβεί», δήλωσε σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Στη συνέχεια, κατέθεσε ο πατέρας του Μάριου, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, αρχικά δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι το παιδί είχε χτυπηθεί από σφαίρα, κάτι που διαπιστώθηκε την επόμενη ημέρα. Εξέφρασε επίσης την οδύνη και τις ενοχές που αισθάνεται για το γεγονός ότι η οικογένεια βρέθηκε σε έναν χώρο όπου σημειώνονταν συχνά άσκοποι πυροβολισμοί.

Και οι δύο γονείς, μεταξύ άλλων, μίλησαν για το χρόνιο πρόβλημα της περιοχής με συμβάντα αντίστοιχα με αυτό του παιδιού τους. Παρόντες στη δίκη, ήταν και φίλοι αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας.

