Μενίδι: Τροχαίο με έναν νεκρό στη λεωφόρο Πάρνηθος

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Πάρνηθος στο Μενίδι.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Πάρνηθος 399, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, περίπου στις 22:40 ένα ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το άτομο που οδηγούσε.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της τροχαίας όπου απέκλεισαν για λίγη ώρα το σημείο.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.

