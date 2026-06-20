Μέρα μεσημέρι στο Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός έκλεψε βαν και πήρε «αμπάριζα» σταθμευμένα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Παλαιό Φάληρο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), όταν μεθυσμένη οδηγός έκλεψε ένα βαν από πυλωτή πολυκατοικίας στην Καλλιθέα και στη συνέχεια παραβίασε κάθε κανόνα του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε το Mega, η γυναίκα έκλεψε ένα κίτρινο βαν και έφτασε από την Καλλιθέα στο Παλαιό Φάληρο, μπαίνοντας ανάποδα σε όλα τα στενά.

Στη συνέχεια, προσέκρουσε σε τουλάχιστον τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, πριν καταλήξει σε πυλωτή. Από την πορεία της, θεωρείται τυχαίο που δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς απειλήθηκαν και πεζοί.

Η γυναίκα βγήκε από το όχημα σώα, αλλά ήταν σε έξαλλη κατάσταση, όπως φαίνεται και από τα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι.

Στο σημείο εκλήθη η αστυνομία, αλλά μόλις η οδηγός διαπίστωσε την παρουσία της, επιχείρησε να το σκάσει πεζή.

Μπόρεσε να περάσει μόνο μερικά τετράγωνα, μέχρι να εντοπιστεί και συλληφθεί.

Από το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε φάνηκε πως το επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν τρεις φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.