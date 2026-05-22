Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Μια 70χρονη γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας ενώ έκανε δουλειές στο μπαλκόνι του σπιτιού της στο Νέο Φάληρο.

Σύμφωνα με το Action24, η 70χρονη φαίνεται να ανέβηκε σε μία σκάλα στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό.

Περαστικοί ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της ενώ η έρευνα για τα αίτια της πτώσης συνεχίζονται.