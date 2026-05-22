Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Παραλίγο τραγωδία στο Νέο Φάληρο όταν μία 70χρονη έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας που διέμενε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Μια 70χρονη γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας ενώ έκανε δουλειές στο μπαλκόνι του σπιτιού της στο Νέο Φάληρο.

Σύμφωνα με το Action24, η 70χρονη φαίνεται να ανέβηκε σε μία σκάλα στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό.

Περαστικοί ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της ενώ η έρευνα για τα αίτια της πτώσης συνεχίζονται.

 

