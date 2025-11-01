Μεσσηνία: Διασωληνωμένος ο 76χρονος που του επιτέθηκε ο σκύλος του

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 76χρονος άντρας που δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σκύλο του στην Μεσσηνία καθώς έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε πάει το μεσημέρι της Παρασκευής, γύρω στις 13:00 να φροντίσει τα τραύματα του σκύλου του. Κατά τη διάρκεια που εισήλθε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ του επιτέθηκε, ρίχνοντας τον κάτω, χωρίς να τον αφήνει.

Η οικογένεια του ηλικιωμένου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ότι κανείς δεν περίμενε να επιτεθεί στον άντρα. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε.

Το περιστατικό, όπως ήταν φυσικό, σόκαρε την γειτονιά από την οποία προήλθε και το αρχικό τηλεφώνημα στην Αστυνομία, όπου γυναίκα ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατασπαράζει έναν άντρα.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Ακολούθως, κατέφθασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα, όσο το ζώο κατασπάραζε για αρκετή ώρα τον ηλικιωμένο.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.