Μεσσηνία: Εκτός κινδύνου ο 76χρονος μετά την επίθεση του ροτβάιλερ - Τι υποστηρίζει ο γιος του

Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 76χρονου που δέχτηκε επίθεση από το σκυλί του, ένα ροτβάιλερ, αφού διακομίστηκε διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά σε κάποιο ζωτικό όργανο, πέρα από τα πολλά τραύματα στα χέρια, αλλά και στα πόδια. Οι γιατροί του αναμένεται, να προχωρήσουν στις επόμενες αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο το γιο του τραυματία, ο 76χρονος πήγε να περιθάλψει το σκυλί που αντιμετώπιζε κάποιο δερματικό πρόβλημα στα αυτιά του. Φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε εκνευρισμό κι επιθετικότητα στο σκυλί και ακολούθησε η επίθεση που κράτησε πέντε λεπτά.

Ακολούθως, ο 76χρονος κατάφερε να απεμπλακεί, όπως είπε ο γιός του, και αφού βρήκε το τηλέφωνό του, ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ. Μόλις ήρθε το ΕΚΑΒ, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κάποιος στο χώρο και στη συνέχεια κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία επενέβη προκειμένου να μπορέσει το ΕΚΑΒ να πάρει τον 76χρονο από το σημείο.