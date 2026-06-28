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Μεσσηνία: Νεκρή φώκια ξεβράστηκε στην ακτή

Νεκρή φώκια εντοπίστηκε στη Μεσσηνία στην περιοχή «Ακρογιάλι». Την αντιλήφθηκαν οι ψαράδες και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

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Λιμενικό στα ανοιχτά της Θεσσαλονίκης
Λιμενικό | Eurokinissi
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Νεκρή φώκια εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί (28/6) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, στη Μεσσηνία, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.

Το θαλάσσιο θηλαστικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.

Τα τελευταία χρόνια φώκιες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης, κυρίως κοντά στον φάρο των Κιτριών, γεγονός που έχει γίνει αρκετές φορές αντιληπτό από κατοίκους και ψαράδες της περιοχής.

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