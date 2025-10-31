Σοκ προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας που προκλήθηκε μετά την επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές δεν έχει διευκρυνιστεί αν είναι οικόσιτος ή αδέσποτος.
Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μεσημέρι της Παρασκευής, (31/10), όταν 76χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα, που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε από εργαζόμενη σε καφενείο της περιοχής. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.
Ακολούθως, κατλεφθασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς να το καταφέρνουν, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαίο να το πυροβολήσουν αφού θα κατασπάραζε τον 76χρονο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού καθώς και την προέλευση του ζώου.
- Η πιο αιματηρή «τυφλή» βομβιστική επίθεση στην Ελλάδα έγινε... κατά λάθος
- Χρήστος Παππάς: «Ένα κακόγουστο αστείο που με έστειλε φυλακή» – Η απολογία του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής
- Σίντνεϊ Σουίνι: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία - Το διάφανο φόρεμα που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα
- Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Η δολοφονία Φύσσα είναι άθλιο έγκλημα - Με δολοφόνησε κι εμένα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.