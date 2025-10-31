Σοκ προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας που προκλήθηκε μετά την επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές δεν έχει διευκρυνιστεί αν είναι οικόσιτος ή αδέσποτος.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μεσημέρι της Παρασκευής, (31/10), όταν 76χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα, που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε από εργαζόμενη σε καφενείο της περιοχής. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Ακολούθως, κατλεφθασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς να το καταφέρνουν, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαίο να το πυροβολήσουν αφού θα κατασπάραζε τον 76χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού καθώς και την προέλευση του ζώου.