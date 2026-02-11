Μεσσηνία: Σε εξέλιξη έρευνα για τον ξαφνικό θάνατο 3χρονου αγοριού στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Αιφνίδιος θάνατος για αγόρι τριών ετών το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου από τους γονείς του, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια και βήχα.

Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να επιδεινώθηκε αιφνιδίως τα ξημερώματα της Τρίτης. Λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιάς και ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Ο πατέρας του παιδιού είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά τα τελευταία χρόνια μένουν στο Στάσιο του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού. Η είδηση του θανάτου του 3χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.