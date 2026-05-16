Μεταξουργείο: Άνοιξε τρύπα με βάθος μισού μέτρου στη Θερμοπυλών - Κλειστή η κυκλοφορία

«Ερμητικά» κλειστή είναι η οδός Θερμοπυλών στο Μεταξουργείο λόγω καθίζησης εδάφους, κοντά στη συμβολή με την Αχιλλέως.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει κλείσει την πρόσβαση στο σημείο, ενώ έσπευσε και προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

Η τρύπα είναι μικρής, σχετικά, διαμέτρου μισού μέτρου, όμως έχει βάθος και εύρος γι' αυτό, σύμφωνα με την Τροχαία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περάσει δίπλα της όχημα.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency: