Μεταξουργείο: Άνοιξε τρύπα με βάθος μισού μέτρου στη Θερμοπυλών - Κλειστή η κυκλοφορία

«Ερμητικά» κλειστή είναι η οδός Θερμοπυλών στο Μεταξουργείο λόγω καθίζησης εδάφους, κοντά στη συμβολή με την Αχιλλέως.
Η ΕΛ.ΑΣ έχει κλείσει την πρόσβαση στο σημείο, ενώ έσπευσε και προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.
Η τρύπα είναι μικρής, σχετικά, διαμέτρου μισού μέτρου, όμως έχει βάθος και εύρος γι' αυτό, σύμφωνα με την Τροχαία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περάσει δίπλα της όχημα.
