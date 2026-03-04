Μεταξουργείο: Νεκρή γυναίκα σε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο (κατά πάσα πιθανότητα γυναίκα) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια σορό γυναίκας αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Λόγω της επιχείρησης της Πυροσβεστικής για αρκετή ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της οδού Κολωνού.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, καθώς και η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
