Μετρό και Τραμ: Επεκτείνεται το ωράριο για τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Πότε κατεβάζουν ρολά

Την επέκταση ωραρίου λειτουργίας το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ. Ο λόγος είναι η εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι μαζί μπορούμε» που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου αρχίζει η 24ωρη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ κάθε Σάββατο.
Συναυλία στο Καλλιμάρμαρο: Γραμμή 1 ΗΣΑΠ Πειραιάς - Κηφισιά
- από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,
- από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.
Συναυλία στο Καλλιμάρμαρο: Γραμμές 2 και 3 Μετρό
Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
- από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
- από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
- από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
- από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
- από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.
Τραμ
Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:
- προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
- προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.
