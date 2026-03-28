Μετρό: Κλείνει στις 2 το μεσημέρι ο σταθμός στο Σύνταγμα

Ακυρωτικά μηχανήματα μετρό. | EUROKINISSI/ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ
Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα, Σάββατο, στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Σημειώνεται ότι για τις 15:00 υπάρχει κάλεσμα από οργανώσεις για αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος.

Φόρτωση BOLM...

