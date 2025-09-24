To Μετρό Θεσσαλονίκης κέρδισε βραβείο για το «Έργο της Χρονιάς 2024»

Το Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε ως «το Έργο της Χρονιάς 2024», κατά διάρκεια του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, μετά από πολλαπλούς γύρους ψηφοφορίας από δημοσιογράφους, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό.

Το βραβείο παρέλαβαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, και ο Αναστάσης Αρανίτης, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας AKTOR-WEBUILD-HITACHI.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμας χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης ως «το πιο όμορφο που έχει δει ποτέ», ενώ παρότρυνε όσους δεν το έχουν επισκεφθεί να το κάνουν.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ίαμβοι για το «Έργο της Χρονιάς»

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι «Το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα απλώς εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό έργο για την πόλη, καθώς έχει μειώσει την ποσότητα του αριθμού οχημάτων κατά 15% στο κέντρο της πόλης, ενώ αποτελεί παράλληλα και ένα "ζωντανό" μουσείο».

Ειδικότερα, ο σταθμός «Βενιζέλου» αποτελεί ίσως τον πιο ωραίο σταθμό μετρό στον κόσμο. Κάθε σταθμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, του τόπου μας, της ίδιας της Θεσσαλονίκης με έναν εξαίσιο τρόπο.

Σε λίγους μήνες θα εγκαινιάσουμε και τους 5 επιπλέον νέους σταθμούς με την επέκταση προς Καλαμαριά». Τη χαρά και την υπερηφάνεια του για το έργο και το βραβείο εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, κατά την παραλαβή του βραβείου.

Ευχαριστώντας τους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι το βραβείο ανήκει σε αυτούς, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς που συνέβαλαν, ώστε το έργο να παραδοθεί σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2024.

Ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα έργο που άλλαξε την ψυχολογία της πόλης και των κατοίκων.

«Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να αναμένεται και για την Αθήνα μέσα στην επόμενη 10ετία, όταν θα παραδοθεί η Γραμμή 4, που αποτελεί ένα αντίστοιχης ποιότητας Μετρό.

Η Θεσσαλονίκη πέτυχε να υπενθυμίσει πόσο μεγάλη προτεραιότητα αποτελούν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελληνικό Μετρό που ολοκλήρωσε το έργο, αλλά και για την ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς ως τον Μάρτιο του 2026» ανέφερε.