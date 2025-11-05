Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκισης για συνθήματα σε τοίχο

Μια υπόθεση που ξεκίνησε από μια φωτογραφία μέσα στους διαδρόμους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέληξε σε δικαστική αίθουσα, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο.

Από τον διάδρομο στο εδώλιο

Ο κοσμήτορας της Σχολής, Παναγιώτης Τσανάκας, κατέγραψε με τον φακό του δύο νεαρούς να γράφουν συνθήματα πάνω σε πρόσφατα καθαρισμένους τοίχους του ισογείου.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, παρά τις εκκλήσεις του να σταματήσουν, εκείνοι συνέχισαν, γεγονός που τον οδήγησε να ενημερώσει τον πρύτανη. Ακολούθησε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr. δύο ημέρες αργότερα, η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν από τους δύο φοιτητές.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για φθορά δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος, αλλά και για απείθεια, καθώς αρνήθηκε να δακτυλοσκοπηθεί.

Η δίκη και η στάση του κοσμήτορα

Στην επιστολή του προς τη Σύγκλητο, ο κ. Τσανάκας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν είχε πολιτική διάσταση, αλλά αφορούσε αποκλειστικά ποινικό αδίκημα.

Παρότι χαρακτήρισε «βαριά» την ποινή φυλάκισης 14 μηνών χωρίς αναστολή, τόνισε ότι το δικαστήριο έκρινε «κατά νόμο». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αν είχε ευοδωθεί η προσπάθειά του για συνεννόηση, η έκβαση θα μπορούσε να είναι ηπιότερη.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε επιχειρήσει εξωδικαστική λύση, αλλά –όπως είπε– η άλλη πλευρά ζητούσε «προνομιακή ασυδοσία» στη χρήση των πανεπιστημιακών υποδομών, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό.

«Μια τέτοια στάση θα ισοδυναμούσε με βαριά παράβαση καθήκοντος και θα οδηγούσε σε χάος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας, ενώ δύο μάρτυρες υπεράσπισης του φοιτητή δήλωσαν ότι ανήκουν σε οργάνωση που πραγματοποιεί «εκστρατείες αντι-πληροφόρησης» εντός πανεπιστημίων.

Ο κ. Τσανάκας, στην ίδια επιστολή, τόνισε την ανάγκη προστασίας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των υποδομών του ΕΜΠ: «Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσουμε την ευπρεπή εμφάνιση και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου».

Η αντίθετη φωνή του Νίκου Μαρκάτου

Διαφορετική οπτική παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής και πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, Νίκος Μαρκάτος. Με δηλώσεις του επέκρινε τόσο τη στάση της διοίκησης όσο και την απόφαση της Δικαιοσύνης: «Η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η Δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκειας».

Ο κ. Μαρκάτος υποστήριξε ότι το πανεπιστήμιο όφειλε να δώσει παιδαγωγική λύση και όχι να οδηγήσει έναν 20χρονο στο εδώλιο.

«Ένας καθηγητής θα μπορούσε να του πει “πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο” αντί να τον στείλει στο δικαστήριο. Δεν πρέπει ένας νέος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας.

Το πανεπιστήμιο τότε χάνει τον δρόμο του», τόνισε.