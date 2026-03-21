Μια ανάσα από τη δίκη των Τεμπών: Τα μεγάλα ονόματα των δικηγόρων που θα εκπροσωπήσουν το Σώμα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τη δίκη των Τεμπών η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, με το ζήτημα του άδικου θανάτου 57 ατόμων να έρχεται επιτέλους στο τραπέζι.

Τριάντα (36) κατηγορούμενοι και 250 δικηγόροι θα είναι παρόντες σε αυτή τη μεγάλη ιστορική «στιγμή», όπως χαρακτηρίζεται από τα ΜΜΕ και τους δικηγορικούς κύκλους.

Υπενθυμίζεται ότι, η μεγάλη δίκη θα γίνει στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ), το οποίο μεταμορφώθηκε σε δικαστική αίθουσα για να φιλοξενήσει το γεγονός.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η νομική ομάδα που εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπήσει το Σώμα είναι: o Δημήτριος Βερβεσός, o Θεόδωρος Μαντάς και η Μαρία Δημόκα.

Δημήτρης Βερβεσός

Ο Δημήτρης Βερβεσός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 1964, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990 και ασκούμενος από το 1988. Κατάγεται από τον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

Διαβάστε επίσης: «Τι κάνετε ρε παιδιά»: Τρένα παραβίασαν το κόκκινο οκτώ φορές μέσα σε λίγους μήνες

Έκανε την «βουτιά» του στη Νομική Σχολή την περίοδο 1982-1983, ενώ είναι εγγεραμμένος στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έως σήμερα.

Μετά από χρόνια λαμπρής καριέρας, το 2017 έφτασε η στιγμή που εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και επανεξελέγη στη θέση αυτή το 2021.

Εκτός από την επαγγελματική του υπόσταση, είναι γνωστός και για τις θέσεις που έχει πάρει ανά καιρούς και το θάρρος της γνώμης του όπως πχ. για τις υποκλοπές μέσω Predator.

Σε συνέντευξή του στη σελίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης είχε πει: «Όποιοι λένε ότι το κεντρικό μου θέμα είναι η πολιτική, προσπαθούν να υποτιμήσουν τη δική μου πορεία και να δώσουν μια διάσταση ότι κάνω ό,τι κάνω για την επόμενη μέρα. Αν ήθελα να γίνω βουλευτής ή να επιδιώξω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει παλιότερα, όταν τα πράγματα ήταν καλύτερα, τόσο στην πολιτική όσο και στον χώρο που κινούμαι. Δεν το επέλεξα. Τότε επέλεξα να μείνω στο τιμόνι του κλάδου και να υπηρετήσω τον κλάδο».

Ο Δημήτρης Βερβεσός | Eurokinissi

Θεόδωρος Μαντάς

Ο Θεόδωρος Μαντάς είναι από τους πιο σημαντικούς ποινικολόγους της χώρας και επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στην Αθήνα, στα Πετράλωνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Kαθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από όπου του χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen Mary (Λονδίνο).

Τη χρονική περίοδο 1994-1998 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.

Μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν όταν εκπροσώπησε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης για τις παραβιάσεις των διεθνών κανόνων δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

Συμμετέχει σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα Ποινικού Δικαίου.

Μαρία Δημόκα

Θα είναι η δικηγόρος της Λάρισας όπου θα πλαισιώσει την ομάδα, διασφαλίζοντας την απαραίτητη τοπική νομική συνδρομή. Η πιο φρέσκια νότα του «πυροβολικού» για τη δίκη των Τεμπών.

Η Μαρία Δημόκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε το 2018. Ξεκίνησε την καριέρα της ως δικηγόρος το 2018, πραγματοποιώντας την πρακτική της άσκηση στο δικηγορικό γραφείο των Φ. Σαμαρά – Π. Μαουσίδη – Θ. Παπαλιάγκα και Γ. Ζαρζώνη στη Λάρισα.