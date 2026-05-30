Μια «Μεγάλη Γιορτή» για την άσκηση και την ψυχική υγεία στη Δυτική Αθήνα

Μια ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, στην κίνηση, στη σωστή διατροφή, στη χαρά της συμμετοχής και στη σημασία της ψυχικής υγείας έζησαν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Δυτικής Αθήνας, στη «Μεγάλη Γιορτή για την Υγιεινή Διατροφή, την Άσκηση και την Ψυχική Υγεία των παιδιών», παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Στο επίκεντρο της δράσης δεν βρέθηκαν ομιλίες και τυπικές παρεμβάσεις, αλλά τα ίδια τα παιδιά. Μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια, γνώρισαν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, πήραν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και συζήτησαν με ειδικούς για ζητήματα ψυχικής υγείας και καθημερινής ευεξίας.

Η δράση είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να μιλήσει στα παιδιά στη δική τους γλώσσα. Όχι με θεωρητικές οδηγίες, αλλά μέσα από το παιχνίδι, την ομάδα, την κίνηση και την επαφή. Να τους δείξει ότι η υγεία δεν είναι κάτι μακρινό ή δύσκολο, αλλά χτίζεται καθημερινά μέσα από μικρές επιλογές: το φαγητό που επιλέγουν, τον χρόνο που αφιερώνουν στην άσκηση, τη σχέση τους με το σώμα τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μιλούν για όσα νιώθουν.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές πρόληψης και δημόσιας υγείας, βρέθηκε κοντά στους μαθητές, παρακολουθώντας από κοντά τη συμμετοχή τους στις δράσεις. Με ανάρτησή της, ανέφερε: «Βρέθηκα σήμερα μαζί με εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες, αλλά και εκπαιδευτικούς από σχολεία της Δυτικής Αθήνας, στη Μεγάλη μας Γιορτή για την Υγιεινή Διατροφή, την Άσκηση και την Ψυχική Υγεία των παιδιών. Πήρα χαρά και δύναμη βλέποντας τα παιδιά να συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες και συζητήσεις με ειδικούς ψυχικής υγείας και διατροφής. Αφήνουμε τα κινητά και χαιρόμαστε με τα παιδιά τη χαρά του μαζί!».

Το μήνυμα της ημέρας ήταν απλό αλλά ουσιαστικό: λιγότερη απομόνωση μπροστά σε μια οθόνη, περισσότερη κίνηση, περισσότερη συντροφικότητα, περισσότερη φροντίδα για το σώμα και την ψυχή. Για τα παιδιά της Δυτικής Αθήνας, η «Μεγάλη Γιορτή» δεν ήταν απλώς μια σχολική δράση. Ήταν μια εμπειρία που έδειξε ότι η πρόληψη μπορεί να ξεκινά από νωρίς, να γίνεται με χαρά και να περνά μέσα από αυτό που τα παιδιά ξέρουν καλύτερα: το παιχνίδι, τη συμμετοχή και τη δύναμη του «μαζί».