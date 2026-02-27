Μενού

Μια νύχτα που γύρισε σε τραγωδία: Το χρονικό και τα θολά αίτια θανάτου της 67χρονης στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μια 67χρονη ΑμεΑ πέθανε μετά την πτώση της κατά την αποβίβαση στο «Ελ. Βενιζέλος». Εξετάζεται, ανεπιβεβαίωτα, πιθανή ανακοπή.

Reader symbol
Newsroom
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος | In Time / Γιάννης Κώτσιαρης
  • Α-
  • Α+

Μια 67χρονη γυναίκα ΑμεΑ έχασε την ζωή της χθες το βράδυ (26/2), στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την αποβίβαση με τον ειδικό αναβατληρα η γυναίκα και ο συνοδός της φέρεται να έχασαν την ισορροπία τους και να έπεσαν από μικρό ύψος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 67χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου κατέληξε κατά τη διακομιδή. Παρότι το περιστατικό συνέβη μετά από πτώση, πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς. 

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένουνα διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για επιβάτες ΑμεΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ