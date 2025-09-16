Μία σύλληψη για τη φωτιά στον Υμηττό: Φωτογραφίες από τη μεταγωγή του εμπρηστή

Μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών, συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (16/9) ένας αλλοδαπός με καταγωγή από την Παλαιστίνη σχετικά με τη φωτιά, στις 7 Σεπτεμβρίου, στον Υμηττό.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σύλληψη του άνδρα για τη φωτιά στον Υμηττό προέκυψε μετά από συστημική έρευνα, που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.
Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα, με την Πυροσβεστική να φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες -βιντεοληπτικού υλικού- και από τη στιγμή μεταγωγής του δράστη.
Φωτιά στον Υμηττό: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής
«Συνελήφθη πριν από λίγο αλλοδαπός υπηκοότητας Παλαιστίνης, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.
Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή».
