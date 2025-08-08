Μενού

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Πανόραμα» νότια της Σκιάθου: Έχει 131 επιβάτες

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε πλοίο ανοιχτά της Σκιάθου και πλέει αυτοδύναμο προς Άγιο Κωνσταντίνο.

Λιμενικό
Πλοίο του ελληνικού λιμενικού σε λιμάνι | Shutterstock
Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Πανόραμα, ενώ έπλεε 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 Ι.Χ. οχήματα και 28 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ παραπλέει και ένα ακόμη σκάφος. Επιπλέον, ρυμουλκό βρίσκεται καθ’ οδόν για παροχή συνδρομής, εάν κριθεί απαραίτητο.

Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα με προορισμό το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή πρόβλημα στους επιβάτες.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, με άνεμους εντάσεως έως 5 μποφόρ. 

 

