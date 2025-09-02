Μιχόπουλος για Τέμπη: «Από την ανάκριση της Πυροσβεστικής, δεν προκύπτει κάτι για την πυρόσφαιρα»

Ο Αχιλλέας Μιχόπουλος, χημικός μηχανικός, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών και με μεγάλη εμπειρία στα διυλιστήρια μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τα ευρήματα από την ανάκριση της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχόπουλος διευκρίνισε πως «από την ανάκριση της Πυροσβεστικής, δεν προκύπτει κάτι για την πυρόσφαιρα», με τον τεχνικό σύμβουλο οικογενειών να επιρρίπτει ευθύνες στον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη, για τον χειρισμό της υπόθεσης.

«Το μόνο ουσιαστικό σημείο, στο οποίο αναφέρεται, είναι το γεγονός ότι διαψεύδεται η θεωρία που έχει διατυπωθεί, περί κάποιου φορτίου το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα στον θάλαμο ελέγχου της δεύτερης ηλεκτρομηχανής της επιβατικής αμαξοστοιχίας» είπε επίσης ο κ. Μιχόπουλος για τα Τέμπη.

Αυτό ήταν τελείως σαφές, γιατί ήταν προφανές ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος φωτιάς στο συγκεκριμένο σημείο.

Υπάρχει η εξής ιστορία. Αυτό δεν είναι πόρισμα, είναι ένα κείμενο που καταγράφει τα ευρήματα μίας αυτοψίας. Δεν είναι πόρισμα και νομίζω εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό, με την έννοια ότι εάν γίνεται μία οποιαδήποτε φωτιά σε κάποιο χώρο, συντάσσεται πόρισμα από πλευράς πυροσβεστικής.

Το ενδιαφέρον στην όλη εξέλιξη είναι αυτή. Ο κ. Μπακαΐμης, αμέσως μετά την παραλαβή του συγκεκριμένου εγγράφου, προχώρησε σε κλείσιμο της δικογραφίας.

Έχουμε φτάσει στο σημείο ο κ. Μπακαΐμης, να έχει υιοθετήσει την τεχνική έκθεση του κ. Πασπαλά και να αγνοεί την πραγματογνωμοσύνη του κ. Κωνσταντόπουλου, του καθηγητή του ΑΠΘ και διευθυντής του εργαστηρίου τεχνολογίας σωματιδίων και αερολυμάτων του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργιακών Πόρων, που σημαίνει ότι είναι το κατάλληλο αντικείμενο για το δυστύχημα.

Από την ανάκριση της Πυροσβεστικής, δεν προκύπτει κάτι για την πυρόσφαιρα».