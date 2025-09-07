Στιγμή έντασης καταγράφεται αυτήν την ώρα στα Εξάρχεια μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος, με κουκουλοφόρους να στήνουν οδοφράγματα σε οδούς της γειτονιάς.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι έστησαν πρόχειρα οδοφράγματα με καρέκλες και γλάστρες στην οδό Στουρνάρη, στα Εξάρχεια την ώρα που οι δυνάμεις των ΜΑΤ είναι παρατεταμένες στη Σπύρου Τρικούπη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτήν τη στιγμή καίγονται κάδοι στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ μερίδα ατόμων προσπαθεί να ρίξει τις λαμαρίνες από το εργοτάξιο του Μετρό. Την ίδια ώρα, τα ΜΑΤ παρακολουθούν «διακριτικά» την κατάσταση.

Επεισόδια τώρα στα Εξάρχεια | Reader.gr





Επεισόδια τώρα στα Εξάρχεια | Reader.gr

Επεισόδια στο Σύνταγμα για τα Τέμπη με μολότοφ και χημικά

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το απόγευμα, επικράτησε στιγμή έντασης στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο της μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη με μολότοφ και χημικά από πλευράς αστυνομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reader, ομάδα ατόμων αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, και επιτέθηκε με «βόμβες» μολότοφ.

Δυνάμεις των ΜΑΤ «απάντησαν» με χημικά, την ώρα που η ένταση στο Σύνταγμα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη με εκατέρωθεν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα.

Το σκηνικό έντασης μεταφέρθηκε, προς το παρόν, σε όλη την πλατεία Συντάγματος, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για τα Τέμπη, με αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ να κυνηγούν διαδηλωτές στα γύρω στενά του κέντρου της Αθήνας.