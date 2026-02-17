Μενού

Μήνυμα του 112 στην Αιτωλοακαρνανία: Υπερχείλισε το φράγμα Στράτου στο Καστράκι

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία καθώς υπερχείλισε το φράγμα Στράτου στο Καστράκι.

Πλημμύρες - Ιωάννινα
Πλημμύρες στα Ιωάννινα | ΙΝΤΙΜΕ/ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ
Σύμφωνα με το μήνυμα:

«Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»


 

