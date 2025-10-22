Μητέρα Κυριακής Γρίβα: «Η μόνη αγκαλιά που με καταλαβαίνει είναι της Μαρίας Καρυστιανού και της Μιρέλας Ρούτσι»

Η κυρία Δέσποινα Καλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα, μίλησε με λόγια που συγκλονίζουν για τα Τέμπη και για την αίσθηση αδικίας που βιώνει καθημερινά.

«Έχω μπει στην ψυχή των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στην Τέμπη», είπε, περιγράφοντας το βάρος που κουβαλάει από τη μοιραία εκείνη νύχτα.

Η οργή της εκφράστηκε και για την κοινωνική ατμόσφαιρα που επικρατεί: «Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος είναι ένα καζάνι που βράζει.

Και το μόνο που περιμένει για να ξεσηκωθεί είναι να σβήσουν τα ονόματα των παιδιών στο Σύνταγμα. Εκεί θα είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Μιλώντας για το πένθος και την ανάγκη κατανόησης, η κυρία Καλέα τόνισε: «Είναι ακριβώς το ίδιο συναίσθημα. Η μόνη αγκαλιά που ένιωσα ότι με καταλαβαίνει απόλυτα ήταν της Μαρίας και της Μιρέλας».