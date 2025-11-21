Την έντονη αντίδραση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη, Αθηνάς, προκάλεσε η εμπλοκή του ονόματος του άτυχου τραγουδιστή σε πρόσφατες αναφορές που σχετίζονται με κύκλωμα καζίνου.

Η ίδια δήλωσε με οργή: «Ζητάω σεβασμό στο παιδί μου, να βρεθεί ένας εισαγγελέας που να κάνει επιτέλους σωστά τη δουλειά του και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία.

Δεν θα ανεχτώ καμία προσβλητική συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Παντελή».

Μετά από εννιά χρόνια από το μοιραίο τροχαίο, το όνομα του Παντελίδη επανέρχεται στο προσκήνιο, ύστερα από τις μαρτυρίες του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα του καζίνου, στο οποίο –σύμφωνα με τις αναφορές– φέρεται να είχε εμπλακεί και ο τραγουδιστής.

Η μητέρα του συνεχίζει: «Να επιδείξουν σεβασμό στο πρόσωπο του Παντελή. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στον αέρα ψέματα και αχαρακτήριστες φράσεις για τον Παντελή.

Ο καθένας δεν θα συσχετίζει την υπόθεσή του με τον Παντελή για να πάρει λάμψη και να έχει δημοσιότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε νομικά».

Παράλληλα, ζητά να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία του δυστυχήματος: «Όποιος έχει κάτι να πει να πάει στον εισαγγελέα, όπως έχουν πάει όλοι οι μάρτυρες που είναι στη δική μας δικογραφία, να καταθέσουν επώνυμα και όχι να δημιουργούν εντυπώσεις.

Η υπόθεση του τροχαίου πρέπει να ανοίξει γιατί υπάρχουν πολλά κενά που καταργούν τους νόμους της φυσικής. Δεν ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα, την αλήθεια ψάχνουμε».

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά του κατηγορούμενου που εμπλέκεται στην υπόθεση, ακούγεται η φράση: «Νιώθω ήρεμος και συνειδητοποιημένος. Στην απολογία μου είπα όλη την αλήθεια! Δεν είμαι απατεώνας! Μόλις εξέλθω από το κατάστημα κράτησης θα ενταχθώ σε κλινική απεξάρτησης».