Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Η αινιγματική επιστροφή του γιου στο σπίτι και το διαζύγιο

Ήταν 12:18 το μεσημέρι σήμερα (21/10), όταν η αστυνομία στα Τρίκαλα δέχτηκε τηλέφωνο από τον 18χρονο, ο οποίος τους ενημέρωσε πως είχε μόλις σκοτώσει εν ψυχρώ τη μητέρα του, στραγγαλίζοντάς τη με μία πετσέτα.

Ο 18χρονος αναφέρεται πως βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του, βλέποντας τηλεόραση. Ξαφνικά σηκώθηκε, σαν να έκανε κάτι συνηθισμένο, πήρε μία πετσέτα από το μπάνιο και προέβη στη ζοφερή του πράξη.

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν να μάθουν τους αρρωστημένους λόγους του για τη δολοφονία, ο νεαρός απάντησε πως δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε η μητέρα του, μετά από το διαζύγιο με τον άντρα της.

Τρίκαλα: H αινιγματική επιστροφή του γιου

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως πράγματι φαίνεται να είχε υπάρξει, λόγω του διαζυγίου, χάσμα ανάμεσα στη μητέρα και τα παιδιά. Αυτό μαρτυρεί το γεγονός πως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μέσου, τόσο ο γιος όσο και η κόρη της δολοφονηθείσας, μετά το διαζύγιο ζούσαν με τον πατέρα τους.

Βέβαια αυτό δεν εξηγεί το εξής παράξενο, το ότι δηλαδή ο γιος είχε, τις τελευταίες μόνο ημέρες, επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του και έμενε μαζί της.

Η κάμερα του MEGA βρέθηκε στο σπίτι του σοκαριστικού φόνου, και μίλησε με τη θεία του μητροκτόνου.

«Δεν ακούσαμε τίποτα. Τα παιδιά έρχονταν και άλλες φορές, τα έφερνε ο πατέρας τους και τα έπαιρνε ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα από αυτά που λένε», είπε η γυναίκα όταν ρωτήθηκε για τυχόν εχθρότητες που έτρεφε ο 18χρονος για τη μητέρα του.

«Ήταν ήσυχα παιδιά, Έπαιζαν εδώ στη γειτονιά και πηγαινοέρχονταν. Παλιότερα είχαν καβγάδες, όπως όλες οι μάνες μάλωναν με τα παιδιά».