Μόρνος: Ανάσα για τους Αθηναίους η άνοδος της στάθμης - Έφτασε τα 311 εκατ. κυβικά

Σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη θεαματική άνοδο της στάθμης του ταμιευτήρα του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025, ως αποτέλεσμα του έντονου κύματος βροχοπτώσεων των τελευταίων μηνών, παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Παράλληλα, επισημαίνει ως ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το ότι έχουν γεμίσει και οι ταμιευτήρες της Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι η θετική αυτή εξέλιξη αναμένεται να έχει και συνέχεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τα απολήψιμα αποθέματα, ο ταμιευτήρας που υδροδοτεί εκατομμύρια καταναλωτές στην Αθήνα διαθέτει πλέον 311.598.000 κυβικά μέτρα νερού, έναντι περίπου 200 εκατ. κυβικών μέτρων την Πρωτοχρονιά του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 50%.

Από την αρχή του νέου έτους, περισσότερα από 160 εκατ. κυβικά μέτρα νερού έχουν εισρεύσει στους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δύο διακριτά «κύματα» ενίσχυσης των αποθεμάτων. Το πρώτο σημειώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, από τις 3 έως τις 14 Ιανουαρίου, ενώ μετά από σύντομη περίοδο στασιμότητας, ακολούθησε νέα εισροή περίπου 20 εκατ. κυβικών μέτρων από τις 21 έως τις 29 Ιανουαρίου.