Μοσχάτο: Συναγερμός για φωτιά στο Πνευματικό κέντρο - Επενέβη άμεσα η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 24/1, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο Αττικής, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες.