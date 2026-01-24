Μενού

Μοσχάτο: Συναγερμός για φωτιά στο Πνευματικό κέντρο - Επενέβη άμεσα η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 24/1, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο Αττικής.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική για κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβεστική για κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 24/1, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο Αττικής, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ