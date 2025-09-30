Μπισμπίκης: «1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα», λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας

Για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη και της καραμπόλας στη Φιλοθέη, μίλησε σήμερα (30/09) ο Υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής Γιώργος Παπαγεωργίου.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», δήλωσε ότι αν ο ηθοποιός είχε σταματήσει στο σημείο και δεν είχε τραπεί σε φυγή, θα του έκαναν αλκοτέστ και αντίστοιχα θα του επιβάλλονταν ποινικές (αν ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο) ή διοικητικές κυρώσεις (αν ήταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο).
Ωστόσο, ακόμη και αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο Υποδιευθυντής της τροχαίας σημειώνει ότι η ποινή είναι η ίδια και μετά τυχόν φυλάκιση εξαρτάται από την έκβαση του δικαστηρίου.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρέπει να πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο. Επίσης, θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για ένα μήνα.
