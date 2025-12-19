Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα των ΜΑΤ που ήταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό και στην οποία επέβαινε ολόκληρη διμοιρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ThessPost.gr, ελαφρά τραυματίστηκε στη μύτη μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο, καθώς νωρίτερα αγρότες είχαν προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο οδό, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου, καθώς και στον αποκλεισμό διόδων κοντά στο Αχίλλειο.

Όπως ανέφερε ο τραυματισμένος συνοδηγός, η κλούβα των ΜΑΤ ήταν τοποθετημένη κάθετα στο οδόστρωμα και χωρίς ενεργοποιημένα φώτα ή προειδοποιητικά σήματα.

«Δεν υπήρχαν αλάρμ, διαφορετικά θα την είχαμε δει», δήλωσε χαρακτηριστικά λίγο μετά τη σύγκρουση, προσθέτοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, καθώς φορούσαν ζώνες ασφαλείας.