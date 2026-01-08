Μπλόκα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία από τους αγρότες: Ένταση με αστυνομικές δυνάμεις στο Καλπάκι

Στον κόμβο Ηγουμενίτσας - Γραικοχωρίου, στο 3ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το λιμάνι Εξωτερικού, την ώρα που στο Καλπάκι σημειώθηκε ένταση με αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής επιτροπής, παρέταξαν τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα στο οδόστρωμα ενώ τοποθέτησαν και μπάλες σανό. Την κινητοποίηση υποστηρίζουν τα σωματεία ταξί Θεσπρωτίας, το Εργατικό Κέντρο και οι αλιείς.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου, παρότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει για τα τρακτέρ τους δρόμους προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, όπου δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μείνουν για 48 ώρες ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να φτάσουν στο Τελωνείο.

Σημειώνεται, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Κακκαβιά.

Ένταση με τρακτέρ και αστυνομικές δυνάμεις στο Καλπάκι

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένταση επικρατεί από νωρίς το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της εθνικής οδού που οδηγεί προς το Τελωνείο Κακαβιάς, όπου σημειώνονται κινήσεις αγροτικών οχημάτων και παρεμβάσεις της Αστυνομίας.

Δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού προς τα σύνορα, με κλούβες να αναπτύσσονται στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση τρακτέρ που είχαν ξεκινήσει από το Καλπάκι.

Σε βίντεο του epirusgate.gr διακρίνεται ο αστυνομικός φραγμός στους αγρότες: