Μπλόκο Νίκαιας: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη χωρίς τα τρακτέρ

Συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα της προγραμματισμένης συνάντησης αντιπροσωπείας αγροτών με τον πρωθυπουργό, αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια.

Οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις τους και επιβεβαίωσαν πως η κάθοδός τους στην πρωτεύουσα θα γίνει τελικά με λεωφορεία.

Η σύσκεψη έχει οριστεί για τη 1 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, με συμμετοχή εκπροσώπων από δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η αποτίμηση των μέχρι τώρα δράσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων και ο καθορισμός της επιτροπής που θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.