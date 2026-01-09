Μενού

Μπλόκο Νίκαιας: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη χωρίς τα τρακτέρ

Αγρότες από όλη τη χώρα κατεβαίνουν με λεωφορεία στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις.

Μπλόκο Νίκαιας
Μπλόκο Νίκαιας | EUROKINISSI
Συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα της προγραμματισμένης συνάντησης αντιπροσωπείας αγροτών με τον πρωθυπουργό, αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια.

Οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις τους και επιβεβαίωσαν πως η κάθοδός τους στην πρωτεύουσα θα γίνει τελικά με λεωφορεία.

Η σύσκεψη έχει οριστεί για τη 1 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, με συμμετοχή εκπροσώπων από δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η αποτίμηση των μέχρι τώρα δράσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων και ο καθορισμός της επιτροπής που θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

