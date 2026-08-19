Μύκονος: 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό της – Συνελήφθη ο 23χρονος δράστης

Μία 18χρονη τουρίστρια από την Ιταλία κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφαλείας Μυκόνου πως έπεσε θύμα βιασμού. Η καταγγελία έγινε χθες τα ξημερώματα (18/8) και προσδιόρισε πως το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίτερα το βράδυ σε πολύ γνωστό Beach Bar του νησιού, που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών.

Όπως η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και σχεδόν αναίσθητη από το αλκοόλ σε ξαπλώστρα της επιχείρησης, όταν την πλησίασε ένας άγνωστος σε αυτή άνδρας, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την αδυναμία της να αντισταθεί, την βίασε.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως ήταν ένας 23χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε σε δωμάτιο όπου διέμενε στο νησί, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και μεταφέρθηκε στην Σύρο για να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.