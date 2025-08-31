Μύκονος: Χειροπέδες σε διακινητές που προμήθευαν με ναρκωτικά την «αφρόκρεμα»

Η Μύκονος είδε σήμερα ακόμα μία σύλληψη στην προσπάθεια της ΕΛΑΣ να «ξεριζώσει» την μαύρη αγορά ναρκωτικών που επικρατεί στο νησί, αυτή τη φορά με τις προσαγωγές δύο διακινητών που προμήθευαν την «αφρόκρεμα».

Όπως αναφέρει το STAR, οι δύο συλληφθέντες, ένας 56χρονος και ένας 43χρονος φέρεται να εξασφάλιζαν για το απαιτητικό τους πελατολόγιο με ακριβά ναρκωτικά, όπως η λευκή και η ροζ κοκαΐνη.

Παρίσταναν τους τουρίστες, αλλά στην πραγματικότητα ήταν VIP «βαποράκια», που έκαναν «πιάτσα» συχνάζοντας καθημερινά σε πολυτελή κλαμπ και βίλες της Μυκόνου.

Μύκονος: Πώς δρούσαν οι διακινητές

Όπως εξηγεί το ρεπορτάζ, σε αυτές τις πολυτελείς συναθροίσεις έβρισκαν πελατεία κυρίως σε τουρίστες και εύπορους «μπον βιβέρ», παρέχοντάς τους τα ακριβά ναρκωτικά που επιθυμούσαν.

Η ποικιλία τους εκτεινόταν από κεταμίνη και συνθετικά χάπια, έως λευκή και ροζ κοκαΐνη, που πουλούσαν από 100 έως 200 ευρώ το γραμμάριο.

​​​​​​Το ξεσκέπασμα των δύο επίδοξων διακινητών ξεκίνησε από την παραλία Πλιντρί της Μυκόνου, όπου η ΕΛΑΣ συνέλαβε δύο Γάλλους τουρίστες, με μικροποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή τους.

Διαπίστωσαν κατόπιν πως οι δύο τουρίστες είχαν προμηθευτεί τα ναρκωτικά από το προαναφερθέν κύκλωμα, καταφέρνοντας έτσι να φτάσουν γρήγορα στα ίχνη τους.​