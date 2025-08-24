Μύκονος: Σοκαριστικά ευρήματα στο δωμάτιο που διέμενε ο 25χρονος

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όταν ένας 25χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την ιδιωτική πισίνα του δωματίου που διέμενε με τον 23χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του ξενοδοχείου κινητοποιήθηκε όταν άκουσε φωνές και παρατήρησε υπερχείλιση νερού από την πισίνα.

Λίγο αργότερα, ένα ζευγάρι τουριστών από την Ινδία, που βρισκόταν στη βεράντα του δωματίου, εντόπισε τον 25χρονο στον πυθμένα της πισίνας και τον 23χρονο να προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στην επιφάνεια, καλώντας σε βοήθεια.

Άμεσα ανέσυραν τους δύο άνδρες από το νερό. Ο 25χρονος ήταν ήδη νεκρός, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ενδείξεις χρήσης ναρκωτικών

Κατά την αυτοψία στο δωμάτιο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν μια χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, τέσσερα σακουλάκια με λευκή σκόνη – πιθανόν κοκαΐνη – καθώς και χάπια και μπουκάλια με αλκοόλ.

Τα ευρήματα ενισχύουν το σενάριο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, το οποίο εξετάζεται ως πιθανή αιτία του τραγικού συμβάντος.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 25χρονου και την κατάσταση του 23χρονου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης