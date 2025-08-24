Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/8) Μύκονο, όταν δύο άνδρες βραζιλιάνικης καταγωγής εντοπίστηκαν αναίσθητοι σε ιδιωτική πισίνα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 22 ετών, βρέθηκαν στην πισίνα ξενοδοχείου στον Ορνό Μυκόνου.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ο ένας εκ των δύο κατέληξε, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.