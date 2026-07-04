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Μύκονος: Σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών - Τον αναζητούσε η ιταλική αστυνομία

Συνελήφθη ένας 30χρονος στη Μύκονο, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών - Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

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Στη σύλληψη ενός τριαντάχρονου από τη Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν οι Αρχές στη Μύκονο, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως προέκυψε μέσα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Κατά τον έλεγχο και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και παραισθησιογόνα μανιτάρια σε μορφή σκόνης.

Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές Αρχές για υπόθεση λαθραίας διακίνησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι γερμανικές Αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

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