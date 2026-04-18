«Μύρισε» καλοκαίρι: Στις παραλίες ξεχύθηκαν οι Αθηναίοι - Πού άγγιξε τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος

Με τις πρώτες υψηλές για Απρίλιο θερμοκρασίες οι πιο «γενναίοι» Αθηναίοι ξεχύθηκαν στις παραλίες ξεκινώντας τα πρώτα μπάνια για το 2026.

Όπως φαίνεται και στα ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Orange Press Agency, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο που από το πρωί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.

Πολλοί επιλέγουν να κάνουν ηλιοθεραπεία, ωστόσο δεν είναι λίγοι και αυτοί που κολυμπούν.

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκε υψηλή θερμοκρασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας, είναι υψηλές για την εποχή. Συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι τις 16:30 είχαν καταγραφεί 23,4 βαθμοί Κελσίου στα νότια προάστια (σταθμός Παλαιού Φαλήρου).

Σε άλλα σημεία της χώρας ο υδράργυρος πλησίασε ακόμα περισσότερο τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Ωστόσο, τα μπάνια δεν φέρεται να συνεχίζονται και αύριο καθώς αναμένεται άστατος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, δίνοντας όμβρους και τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά τμήματα.