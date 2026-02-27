Το μυστήριο βαθαίνει: Ακέφαλη σορός χωρίς ταυτότητα και αιτία θανάτου στη Χαλκιδική

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της ακέφαλης σορού που βρέθηκε σε δασική έκταση στην Χαλκιδική .Το πτώμα εντοπίστηκε κατά την διάρκεια εγασιών καθαρισμού, όταν ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ειδοποίησε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ήταν τυλιγμένη μέσα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μια βαλίτσα. Στο χέρι του σώματος υπήρχε δαχτυλίδι, στοιχείο ου εξετάζεται για πιθανή ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Mega, «Τουλάχιστον με αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι υπάρχει προχωρημένη σήψη.

Σε πρώτη φάση αναζητούν οι αστυνομικοί περιπτώσεις εξαφάνισης για τις οποίες δεν έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόκειται για το σώμα γυναίκας ή άνδρα. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη καθώς ήταν αρκετά προχωρημένη η σήψη».

