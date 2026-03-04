Μυστήριο στα Χανιά: Πυροβολισμοί σε βενζινάδικο στον Αποκόρωνα

Μυστήριο στα Χανιά με περιστατικό πυροβολισμών κατά πρατηρίου υγρών καυσίμων το πρωί του Σαββάτου 28/2.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο ιδιοκτήτης πηγαίνοντας για να ανοίξει το βενζινάδικο που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, είδε ότι κάποιος είχε πυροβολήσει στην τζαμαρία του καταστήματος.

Άμεσα ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές οι οποίες ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τα κίνητρα αλλά και να εντοπίσουν τον δράστη.