Μυστήριο στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα είναι άγνωστη σε όσους κατοικούν στη γύρω περιοχή. Έρευνες για τον θάνατο της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Την κινητοποίηση των Αρχών έχει προκαλέσει το πρωί της Πέμπτης (16/4) ο εντοπισμός μιας νεκρής γυναίκας σε ακάλυπτο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα.

Όπως αναφέρει το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα είναι άγνωστη στους περίοικους της οδού Μακεδονομάχων όπου βρίσκεται η οικοδομή.

Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

