Μυστήριο στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Την κινητοποίηση των Αρχών έχει προκαλέσει το πρωί της Πέμπτης (16/4) ο εντοπισμός μιας νεκρής γυναίκας σε ακάλυπτο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα.

Όπως αναφέρει το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα είναι άγνωστη στους περίοικους της οδού Μακεδονομάχων όπου βρίσκεται η οικοδομή.

Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.