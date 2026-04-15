Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, η οποία διαγνώστηκε με μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο.
Η ασθενής εισήχθη με συμπτώματα που οδήγησαν τους γιατρούς στη διάγνωση της λοίμωξης, ενώ κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στη ΜΕΘ, προκειμένου να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και να λάβει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ενώ η κατάσταση της ασθενούς παρακολουθείται διαρκώς. Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ενημέρωση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για ευρύτερη διασπορά.
Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο είναι μια σοβαρή αλλά γνωστή ιατρική κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή δυσκαμψία στον αυχένα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.