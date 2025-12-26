Μυτιλήνη: «Ξαναζεί» ένα δέντρο ηλικίας 18 εκατομμυρίων ετών

Την περασμένη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου τα στελέχη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ξεκίνησαν τις εργασίες προστασίας και ανάδειξης ενός μεγάλου απολιθωμένου κορμού που ήρθε στο φως κατά τις ανασκαφικές εργασίες διάνοιξης του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου! Πρόκειται για ένα έργο που με την συνδρομή και ενίσχυση του υπουργείου Πολιτισμού, οδηγεί στη δημιουργία ενός μεγάλου υπαίθριου Μουσείου απολιθωμάτων στη Δυτική Λέσβο.

«Ο μεγάλος απολιθωμένος κορμός συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον όταν αποκαλύφθηκε λόγω της εντυπωσιακής διατήρησης των κλαδιών του, που διασώθηκαν ακέραια μέσα στα πυροκλαστικά ηφαιστειακά υλικά που σκέπασαν το δένδρο πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια!» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Μουσείου καθηγητής Νίκος Ζούρος.

Το μεγάλο αυτό απολιθωμένο δένδρο εντοπίσθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου. Πρόκειται για σπανιότατο εύρημα καθώς είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται απολιθωμένο δένδρο με τα κλαδιά του, από το 1995 οπότε ξεκίνησαν οι ανασκαφές στην περιοχή της Δυτικής Λέσβου από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Ας σημειωθεί ότι οι σωστικές ανασκαφές που πραγματοποίησε το Μουσείο την περίοδο 2018-2024 έφεραν στο φως εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό απολιθωμένων κορμών και φυλλοφόρων οριζόντων στο τμήμα του δρόμου που διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους από την 'Αντισσα έως το Σίγρι. Συνολικά 15 νέες απολιθωματοφόρες θέσεις ήρθαν να προστεθούν στις υπάρχουσες, συνθέτοντας το παζλ του υποτροπικού δάσους που υπήρχε στην περιοχή πριν από την έκρηξη των ηφαιστείων που οδήγησαν σε τεράστιες γεωμορφολογικές μεταβολές.

«Παρά τον μεγάλο αριθμό κατακείμενων και ιστάμενων απολιθωμένων κορμών που βρέθηκαν, δεν είχε βρεθεί άλλος απολιθωμένος κορμός στον οποίο να έχουν διατηρηθεί οι διακλαδώσεις των κλαδιών του!» λέει ο κ. Ζούρος. Και συνεχίζει: «Ο απολιθωμένος κορμός διατηρείται σχεδόν ακέραιος μέσα σε λεπτόκκοκο ορίζοντα ηφαιστειακής στάχτης. Τα λεπτόκοκκα ηφαιστειακά υλικά κάλυψαν και διατηρήσαν ακέραιo τον κορμό, τα κλαδιά και τις ρίζες του δένδρου.

Πρόκειται για καρποφόρο δένδρο που ανήκει στην οικογένεια της βαλανιδιάς. Βρέθηκε στην αρχική θέση ανάπτυξης του και η βιαιότητα της ηφαιστειακής έκρηξης το ξάπλωσε στο έδαφος στη θέση που βρέθηκε. Εκεί σκεπάστηκε από παχύ στρώμα ηφαιστειακής στάχτης και στη συνέχεια απολιθώθηκε. Στην ίδια θέση βρέθηκε μεγάλος αριθμός φύλλων καρποφόρων δένδρων που προέρχονται από τα φυτά του υποτροπικού δάσους της Λέσβου».

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και ο προσανατολισμός του κορμού που έρχεται να επιβεβαιώσει στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη και δεύτερου σημαντικού ηφαιστείου, στην περιοχή του σημερινού Μεσοτόπου, εκτός από αυτό της σημερινής Βατούσας, που φαίνεται να συνέβαλε στη δημιουργία του απολιθωμένου δάσους.

Μετα την ολοκλήρωση της ανασκαφής και την ασφαλή διατήρηση του ευρήματος, κατασκευάσθηκε ειδικός νάρθηκας γύρω από τον κορμό και τα κλαδιά του δέντρου προκειμένου να προστατευθεί το εύρημα. Κατασκευάσθηκε δε ειδική μεταλλική σχάρα που επέτρεψε τη μεταφορά του ευρήματος σε γειτονική θέση όπου η κατασκευάστρια τεχνική εταιρεία, διαμόρφωσε ειδική πλατεία προκειμένου να υποδεχθεί το εύρημα.

Η ανάδειξη του ευρήματος στη νέα του θέση περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του απολιθωμένου κορμού και εργασίες προστασίας με την κατασκευή ειδικού στεγάστρου. Οι εργασίες υλοποιούνται από την τεχνική υπηρεσία του Μουσείου που έχει καταστεί παγκόσμιο πρότυπο σχετικής τεχνογνωσίας για την προσπάθεια, την επιμονή και τις συνεχείς επιτυχίες για την προστασία και ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους.