«Να μείνω για πάντα στη Ρόδο» – Το τελευταίο όνειρο του 18χρονου Έλληνα που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ελληνική κοινότητα αλλά και η Ρόδος, μετά τη δολοφονία του 18χρονου Θοδωρή Κατταβενoύ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο νεαρός ομογενής έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης ληστών, την ώρα που εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, χάνοντας τη ζωή του με τρόπο βίαιο και άδικο.

Σύμφωνα με τη Rodiaki.gr, ο άτυχος νέος είχε εκμυστηρευτεί πρόσφατα στον παππού του την επιθυμία να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο.

«Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», φέρεται να του είχε πει λίγες εβδομάδες πριν τη μοιραία νύχτα.

Τη στιγμή της τραγωδίας, η μητέρα και η αδελφή του βρίσκονταν εκτός Βραζιλίας, γεγονός που έκανε ακόμη πιο σκληρό το χτύπημα για την οικογένεια, η οποία πληροφορήθηκε την απώλεια από μακριά.

Συγκλονιστική ήταν και η ανάρτηση του πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου με λίγες λέξεις αποτύπωσε τον ανείπωτο πόνο του: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη δολοφονία, ούτε αν οι δράστες έχουν συλληφθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η απώλεια του 18χρονου Θοδωρή αφήνει πίσω της ένα τεράστιο κενό, τόσο στην οικογένειά του όσο και στην κοινότητα που τον γνώριζε.

Ο Θοδωρής είχε μεγαλώσει στη Ρόδο, στην περιοχή της Ψίνθου, προτού η οικογένειά του αποφασίσει να μετακομίσει στη Βραζιλία, πατρίδα της μητέρας του, αναζητώντας μια νέα αρχή. Ο πατέρας του, Γιάννης Κατταβενός, πρώην εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ, άνοιξε εκεί επιχείρηση με ελληνικό φαγητό, το «Kebab do grego», προσπαθώντας να μεταφέρει γεύσεις Ελλάδας στη Λατινική Αμερική.