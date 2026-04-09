Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Ασπασία Ρηγοπούλου, απηύθυνε έκκληση για επαγρύπνηση και μηδενική ανοχή στη βία κατά των παιδιών, με αφορμή την σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης βρέφους που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ένα κορίτσι 10 μηνών από τον Πύργο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα με εγκαύματα, κατάγματα αλλά και δαγκωματιές που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή προέρχονται από άνθρωπο.

Η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της είναι προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην Ανακρίτρια Ηλείας.

Αναλυτικά η δήλωσή της

«Η υπόθεση κακοποίησης του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο συγκλονίζει όλους μας.

Ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί, το οποίο δίνει τη δική του μάχη.

Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο του προσωπικού και ιδιαιτέρως στον παιδοχειρουργο κ. Βασίλη Αλεξόπουλο, διευθυντή στην Παιδοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας, και τους συνεργάτες του, οι οποίοι με επαγγελματισμό, εγρήγορση και θάρρος ανέδειξαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της προστασίας του βρέφους.

Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, ευαισθησία και άμεση αντίδραση από όλους.

Το «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παιδικής ζωής και της αξιοπρέπειας!», αναφέρει η διοικήτρια σύμφωνα με το tempo24

