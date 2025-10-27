Ναυάγιο με 4 νεκρούς στη Λέσβο - Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά τον διάσωση 7 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς στη Λέσβο και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα.
Γίνονται έρευνες και από την ξηρά.
