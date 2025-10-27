Μενού

Ναυάγιο με 4 νεκρούς στη Λέσβο - Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης.

Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά τον διάσωση 7 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς στη Λέσβο και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα.

Γίνονται έρευνες και από την ξηρά.
 

