Ναυάγιο με μετανάστες στη Λέσβο: Τέσσερα άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους

Ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/7) στη Λέσβο, στην περιοχή Ακρωτήριο Πέτρας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.
Στην επιχείρηση, που έχει στηθεί στη νότια Λέσβο, συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, την ώρα που αξιωματικοί του Σώματος συνδράμουν από ξηρά, ενώ έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Όπως ειπώθηκε, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, την ώρα που στην περιοχή πνέουν άνεμοι της έντασης των 3 με 4 μποφόρ.
